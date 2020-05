Como siempre que hay un tema polémico, las opiniones de los usuarios en las redes sociales fueron variadas, aunque la mayoría coincidió en el rechazo a la publicación de la actriz. “El video de Flor de la V es, por decir algo suave, violento. Violentísimo”, escribió la popular cuenta @lamascarada. “El video de Flor de la V ‘mandando al frente’ (si vale el término) a gente sobre su sexualidad… ¡Hacé un video sobre tu vida, no de otros que vaya a saber si tienen ganas de contar su intimidad!”, fue otro de los comentarios. “El video me parece más homofóbico que la misma homofobia. Exponer a personas públicas para hablar de su sexualidad obligadamente (sic) me parece patético porque la gente tiene derecho a decidir lo que quiere ser y dentro de ese derecho también está la privacidad”, consideró otra persona.