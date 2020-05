Y, para terminar su relato, contó una experiencia personal. “Sergio era un grande como artista y, como persona, un grande en bondad. Hay una frase que me dijo que tiene que ver con lo que me relaciona con él. Un día me pegó un abrazo y me dijo: ‘Alejandro, ¡cuánto aciertos que has tenido!’ Y que eso viniera de él, para mí fue una bendición. Porque uno a veces cree que la vida lo está sopapeando. Y que venga alguien y te confirme algunos aciertos es una palmada en la espalda. Y él lo hizo con una generosidad y un desinterés absoluto”, concluyó Lerner.