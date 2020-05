No hubo más que eso, simplemente, porque hoy no está permitido. Tras el entierro, los familiares de Sergio se retiraron en silencio. Venían asimilando la posibilidad de esta pérdida desde el preciso instante en que ocurrió la tragedia. Pero en ningún momento perdieron las esperanzas de que el cantante, como ya lo había hecho en otra oportunidad, cuando estuvo 17 minutos sin signos vitales, revirtiera la situación. Algo que, lamentablemente, no ocurrió.