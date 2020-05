“Nunca te la había tocado en guitarra”, le dijo a la diva que quedó maravillada con aquella versión que su propia producción le había pedido al cantante que la entonara. “Que hubo otras noches, otras caricias, que hubo otro hombre, y otra mujer, la vida es hoy y estás aquí, cuestión de piel, ya no te irás, no, no, no te irás”, le cantó Segio Denis a Susana Giménez en "La vida es hoy”.