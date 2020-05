En plena cuarentena, el artista dio una entrevista desde su casa y recordó el accidente: “Yo creo que cometí un error, pero Serrat dice que no, que fue una cosa muy rara. Yo llevo casi 40 años en esto, siempre antes de salir al escenario pienso que eso puede suceder, y siempre estoy atento. Debí cometer algún error, sé que me enrolle en un cable y que el siguiente paso me pegué un hostión, el hostión fue más fuerte de lo que pensáis, ando con dos operaciones, una aquí (se señala el brazo), tengo hasta titanio y otra de un hematoma en la cabeza”.