En un primer momento sólo acusó un fuerte dolor en el hombro y, tras ser atendido por personal médico del lugar, subió al escenario en silla de ruedas para tranquilizar a sus seguidores y anunciar la suspensión del show. “Estas cosas me pasan solo en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro... No tiren las entradas los que quieran venir en mayo, estamos confirmando el día 22 de mayo”, dijo el cantante el mismo día que cumplía 71 años. Fue internado de urgencia con un cuadro de “traumatismo de hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico”.