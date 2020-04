Además explicó que se encuentra bien de salud, aunque lamenta no poder tocar la guitarra porque tiene el brazo inmovilizado. “Esto me impide moverme cómodamente, pero me encuentro muy bien. En los últimos días llevo un poco peor, porque me parece atroz no poder ver a mis hijas, no poder darles un beso, también a mis amigos. Además como no uso redes sociales y Skype en este terreno estoy muy aislado. Yo he llevado muy bien la soledad y puedo estar en casa en un rincón leyendo un libro. La soledad no es el problema, sino la prohibición de besar o abrazar a la gente que amas”.