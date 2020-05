Luego de varias idas y vueltas, a fines del 2019 salió la sentencia de divorcio. Pero la cosa no concluyó y ella le realizó varias demandas por alimentos, incluso alguna vez dijo que él no le pasaba prácticamente nada de dinero y que era su papá quien la ayudaba a mantenerse con su bebé. Ahora, Xipolitakis y luego de que su abogado Martín Francolino dijera que Naselli cobra medio millón de dólares por mes, demandará a su ex por 28 millones de pesos.