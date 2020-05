Sin poder trabajar, al igual que millones de personas en el país, actores y autores no están recibiendo ingresos: no se graba ni se filma, no hay salas de teatro habilitadas ni de cine emitiendo películas y los canales de aire no pasan ficciones. La única alternativa en vista posible para palear un poco la crisis parecen ser las repeticiones al aire en pantalla chica de productos ya emitidos.