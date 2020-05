“Mi hermano era una persona muy querida -señala-. De hecho en el día del velatorio pasaron más de mil personas. No pudo salir de lo de mi viejo, claramente. Con el diario del lunes puedo decir que yo salí adelante gracias a lo que hago, pero en su momento me costó muchísimo. Y cuesta, no es dar vuelta la página y listo, uno lleva el dolor consigo. Hoy puedo decir que llevando ese dolor soy feliz y lo sé porque lo que más me apenaba era que él no haya podido vivir todo lo que me está pasando hoy en día. De todas formas soy consciente de que él está, de que muchas cosas que me pasan me las manda él, y también me doy mi tiempo para estar mal. Estoy seguro de que fue la actuación lo que me sacó adelante”.