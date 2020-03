Pero Vicky, a pesar de mostrarse de buen humor y con una sonrisa, sostiene que no siempre la pasó bien: “Soy humana. En algún momento he quebrado pero me levanto con doble fuerza cuando miro a mi familia o a mi hijo a los ojos. No le puedo fallar a nadie”. Y agregó: “Tuve bajones al principio, fueron muchas desilusiones, no entraba en mi cabeza. Para mí era muy sencillo pero no me puedo poner en la cabeza de los demás, cada uno es como es, conozco cómo son las personas, por eso nada me sorprendió”.