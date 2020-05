En este momento, González Rivero se mantiene “guardado” en su casa y prefiere no salir. “Estoy como todos, con la idea de que esta situación es anormal. Tomo todos los recaudos”, señala. Además, cuenta con la ayuda de una persona que se encarga de hacerle las comprar y ayudarlo en lo que sea necesario. Lo único que extraña es la presencia de su mujer, Elda Moreno, con quien estuvo casado durante más de cincuenta años: “Por suerte, me siento bien, no obstante que ahora no tengo a mi esposa, lamentablemente ella desapareció hace cerca de dos años. Pero así son las cosas”.