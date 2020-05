Papá de un nene de siete años y de un bebé de un año y medio, hace catorce años que vive de cantar en el tren, aunque en los últimos meses pudo sumar algunos eventos privados. Sin embargo, hace casi dos meses que no puede salir a trabajar y se siente en el bolsillo. “Como a todos, esto (la cuarentena) nos agarró de sopetón, no tengo ahorros. Nunca me faltó, alquilo, pero con esto me quedé sin laburo y estoy con lo que tenía. Me quedé sin plata, comprás mercadería y de golpe te quedás sin nada”.