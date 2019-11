“Me estoy muriendo en vida. Quiero tener un tratamiento, estoy pesando 250 kilos, quiero una operación, que me vea un médico. Mi familia no sabe más qué hacer, yo tampoco. Estoy pensando 250 kilos, necesito urgente alguien que me vea, me evalúe, por favor”, le dijo Luiz Zerda, más conocido como Luisito ex participante de Cuestión de Peso, a un amigo hace dos meses en un video. Días más tarde participó en ¿Quién quiere ser millonario? donde ganó 300 mil pesos y su vida dio un giro.