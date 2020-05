“Tomás es un gran actor, es elegido por eso”, afirmó el autor de Inconvivencia en diálogo con Por si las moscas, en La Once Diez. Además, destacó que con sus dichos Listorti coloca a Cabré “ante una acusación de ejercer violencia de género limitando a su pareja a trabajar o no con otro actor”. Para Hueter, nada de esto es cierto. No solo que Fonzi estuvo incluido en el proyecto “desde un primer momento”, sino que no iba a ser Fernández en un principio su compañera, sino Brenda Asnicar. “Pero ella no pudo combinar su agenda, y pensé en seguida en Laurita”, recordó Mariano.