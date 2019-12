Laurita: —Todo. Es eso. Yo creía que, por ahí, no sé, no había una relación de las características nuestras, que ya estamos viviendo juntos, como mucho más serias si querés llamarlas, te quitaba tiempo, te quitaba energía, o te quitaba tiempo para otras cosas. Era mi pensamiento errado pensar que era un trabajo más mantener la relación, regarla, construir y demás, y me di cuenta de que estaba completamente equivocada, que no, que todo fluye y que lejos de quitarte energía, a mí me potencia y me hace levantarme más feliz. Es re lindo para mí que me digan: “Se te ve bien”, porque realmente me siento así. Está buenísimo que se pueda ver eso porque es así, me levanto contenta y hago todo lo que tengo que hacer en el día con más ganas, con más energía, y sé que mi día termina de la mejor manera. Es cursi, pero está bueno (risas).