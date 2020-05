Ante la insistencia del argentino, el diseñador tuvo una idea: “Giorgio le dice: ‘Ok, yo te hago la galera pero no te la ponés, la llevás en la mano, ¡no te ponés la galera!’. Alejandro tenía a una persona que estaba en la puerta de la iglesia, que tenía los guantes y la galera. Nosotros fuimos caminando hacia afuera, que es donde estaban todos los periodistas muy bien organizados, porque habíamos vallado todo y cortado la calle, y cuando sale, agarra todo y posa. Pero no pudo con su tentación ¡y se calzó la galera!”, recordó la modelo y agregó: “Y ahí empezaron a decir que era porque era bajo, por esto y aquello. Pero no hay más explicación que esa”.