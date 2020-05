—Es una persona maravillosa con una familia increíble, tenemos una relación hermosa. Obviamente, seguimos en contacto. Los que me conocen saben cómo soy, mi forma de conectarme con la gente y lo cariñoso y lo respetuoso que soy. Es un acto de amor puro el poder acompañar a personas con ganas de soñar ser papás y que, por ahí, no tienen la posibilidad. Siempre estuvo contándonos el paso a paso, me mandaba fotitos de cómo iba la panza, si pateaba, si no la dejaba dormir, el minuto a minuto. Con la gira y la grabación del programa, en el último tramo no había podido venir. Había venido antes a unos monitoreos y había visto su carita por la ecografía 4D, pero ya a lo último estuve a full y estaba medio sensible: quería estar. Pude conocer a toda su familia y creo que Mitai recibió todo su cariño. Estamos súper contentos.