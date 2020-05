Dándole la razón -o presa de la resignación-, la joven dejó una reflexión final: “Estoy contenta con mi calor -aseguró- Me quiero cortar las bolas con la cuarentena, no me voy a mentir. No me la fumo más. Todo tiene solución, menos la muerte, porque muchas (seguidoras) me están diciendo: 'Yo hice lo mismo’. ¡No pasa nada! ¿Nos quedamos calvas? Hay pelucas. ¡Vamos, chicas!”. Y cerró su mensaje dirigido a las 4 millones de personas que la siguen en Instagram, y con quienes está sorteando un consolador para promover la autosatisfacción en durante el aislamiento: “Fuera de joda, me lo voy a arreglar cuando pueda". Hasta que eso suceda, "me van a fumar con este color”. O multicolores.