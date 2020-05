En una entrevista a Niecy Nash -que tuvo un gran papel en la miniserie When they see us y que también la vemos brillar como psicóloga en la serie Yo Nunca-, en la que fue consultada acerca de cuál es la mujer que más sufrió en este hecho, reflexionó lo siguiente: “Gloria Williams estaba sufriendo porque estaba en una relación abusiva y pensó que necesitaba un bebé que los mantuviera unidos. Shanara, la madre biológica, está sufriendo porque perdió a su hija. Y luego tienes a la hija que se debate entre dos madres, una que conoce y la otra de la que no conoce nada. Es un lugar difícil para todas las mujeres involucradas.”