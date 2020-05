La presidenta de la Asociación Argentina de Actores resaltó que no es su agrupación “la que determina que los actores y actrices trabajen”, sino el Gobierno de Alberto Fernández al señalar que no desarrollan “una tarea esencial”, y por eso la “actividad no está exceptuada”. La prohibición, insiste, no parte de su lado. “Lo que decimos -agregó Darín en diálogo con el ciclo Espléndidos e Infidentes, de La 990- es que todos los que cumplan un trabajo como actores, no pueden hacerlo”. Y fue terminante: “Hoy por hoy, si lo quieren entender o no (para un actor, trabajar) es un delito”.