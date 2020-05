—No me hago demasiado rollo. A veces, cuando salíamos a la calle... ¡eramos libres!, si estoy con mis hijos y alguien me pide una foto, a ellos les puede llegar a incomodar, pero yo me llevo bien. La radio despierta un vínculo muy afectivo con el oyente. ¡¿Qué te puede molestar la fama?! Puede generar alguna incomodidad, pero también da beneficios: no nos hagamos los giles con eso. Canjes, recibir cariño, la mayoría de la gente es buena onda y, al ver que sos conocido, te quiere ayudar. No hay que dramatizar algo que no es dramático.