—Sí, pero, con respecto a lo demás, nunca estuve enamorado de dos personas a la vez, no tengo hijos, ni mucho dinero, ni me han gustado las cosas pijas, qué acá le dicen cheto. Arturito es un personaje que me ha dejado muchas alegrías porque me ha permitido transitar por muchos estados. Desde la miserabilidad humana hasta la valentía, el heroísmo, la mediocridad… Me ha permitido buscar dentro de mí cosas que no sabía que tenía. No me reconozco ni las caras. Veo a Arturito en determinadas secuencias y pienso que estaba poseído de verdad por el personaje porque no me reconozco. No me veo.