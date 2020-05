Pero el horror no terminó ahí. “Yo ya era famosa, pero él quería demostrar que tenía el poder y someterme. Y mi agente y otro productor dejaron que pasara. Sabían que me iba a reunir con este hombre y no me advirtieron sobre su reputación. Y cuando él me pidió que mintiera al día siguiente y dijera que nunca había ido a su casa, cosa que hice, los otros dos me respondieron: ‘Menos mal que no fuiste, porque tu vida habría sido diferente’. Lo sabían, fueron cómplices. Eso es lo inquietante. Que la gente que se suponía que me representaba y protegía no me avisó. Eran parte de la misma enfermedad", contó todavía con rabia e impotencia.