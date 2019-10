Desprejuiciada admitió que, aunque no le gusta mucho beber ni las drogas químicas, sí probó hongos y “fue genial”. Incluso reconoció su afición a la marihuana y defiende su legalización. “Nunca he trabajado fumada, y nunca he rodado fumada. Pero he leído guiones en ese estado y me ha dado una perspectiva diferente”, dijo.