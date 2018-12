"Sabés que no soy mucho de hacer estas cosas porque me pone nervioso y me da vergüenza. Pero ayer me llamaron y me dijeron de sorprenderte. No sabía si hacerlo, pero después pensé que este es un lugar que disfrutás mucho y te sirvió de refugio muchas veces. La gente que trabaja con vos te quiere mucho para llamarme y pedirme que te salude", se sinceró.