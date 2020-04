Por otra parte, la China dejó en claro que ella no estaba en contra de que se mejoren las condiciones de las cárceles, pero si de que se le otorgara la libertad o el arresto domiciliario a los delincuentes. Y a quienes la acusaron de estar mal informada por no saber que este beneficio no sería para quienes hayan violado, matado o cometido robos con armas, les contestó con el posteo de una nota que hablaba de un violador que había salido de la cárcel y que estaba viviendo al lado de su víctima de 13 años.