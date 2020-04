Show de Cris Morena, Xuxa emocionada y viajes a Disney: el histórico antecedente de un programa solidario en cadena

“De pronto viene alguien que supongo sería su papá o su tío y le dijo: ‘José, ¿no te das cuenta de que este dibujito que estás haciendo no tiene sentido que lo hagas tan cerca de la orilla porque va a venir el mar y el agua te lo va a borrar?’. El chiquito lo miró y le dijo: ‘No, el agua no lo va a borrar, simplemente se lo va a llevar a otra parte’. Eso demuestra la grandiosidad y todo lo que puede tener un chico adentro. Espero que lo podamos aprender de ellos”.