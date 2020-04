“La realidad es que cuando una se enfrenta al sistema de Justicia, descubre un sinfín de vericuetos. Justo es un tema tremendo lo que está sucediendo hoy con las cárceles... las mujeres están preocupadas porque quizás suelten a sus golpeadores o violadores. A mí me toca no solo mi caso particular, sino el tema en general", agregó Thelma. Y señaló: "Es muy difícil el sistema y acceder a la Justicia. Es un proceso profundamente revictimizante, porque sos la primera a la que someten a pericias físicas, psiquiátricas, psicológicas“.