“La vida en Berlín es mucho menos agresiva que en Argentina. Hay menos prejuicio, menos enojo y menos violenta. Allá (por Argentina) vas por la calle y todo es un ataque, todo el mundo está enojado. Yo soy muy sensible y no podía vivir con eso. No me lo bancaba. Eso también fue una de las cosas que me llevó a irme, a buscar otras realidades”, cuenta la joven que vivía en Vicente López.