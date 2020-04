"No puedo olvidarme de la gente que está sufriendo mucho. Tengo una gran preocupación por el momento en el que este virus llegue al Conurbano, a los lugares donde la gente no esté bien preparada como algunos privilegiados, como yo o algunos de nosotros. Nosotros somos privilegiados. Porque el aislamiento es un privilegio: si podés quedarte en tu casa y aguantar este tsunami, que no tenés que salir a la calle para darle de comer a tu familia, entonces sos un privilegiado, pero hay mucha gente que no está en esa situación”, dijo al ciclo Ya somos grandes de TN.