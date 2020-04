Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, Silvina Luna y Stefania Xipolitakis se unieron contra el cirujano y lo demandaron en la Justicia. El juicio por una supuesta mala praxis debía comenzar el 1 de abril, pero por la feria judicial se pospuso para más adelante. “Creo que al juicio lo tenemos ganado. Lo más probable es que le suspendan el título por una cantidad de años, pero no tengo la certeza. Hay que ver si es excarcelable o no. Es importante el juicio para que no siga afectando a otras personas, porque recibo mails de gente que se sigue atendiendo, no entiendo si no vieron las denuncias masivas por la tele. Es importante que se tome conciencia, yo no lo hice por estar mejor frente al espejo, me expuse a que me pongan cualquier cosa y hoy estoy sufriendo las consecuencias de una mala decisión”.