Entre los dos, hacen que el aburrimiento no se apodere del ambiente en el que viven. “La estoy pasando con Nicolás y con mi perro Larry. Hacemos comiditas, leemos, vemos series, pero cuando no hacemos eso, cada uno tiene su espacio. Otras de las cosas que me gustan es levantarme, preparar un rico desayuno, eso me da ánimo y me da energía para empezar el día con mucha pila”, comenzó y prosiguió: “Aprovecho para tomar clases de yoga con una amiga, a través de la aplicación Zoom, hago baile y también estoy entrenando baile”, destacó en referencia a que es una de las confirmada para el Bailando 2020.