“Me sentí muy mal. Yo al principio lo tomé con humor pero luego la gente te empieza a decir cosas. El video está editado, no es nada grave ni terrible y no condice con lo que está pasando. Mucha gente, detractores de la astrología, les encantó para decirme 'chanta’ y todas esas cosas. Si conocen gente que siente que yo las estafé, que me lo digan. En mi libro ‘Predicciones 2020’ está dicho que Plutón iba a traer estas cuestiones a nivel universal y en el video del programa está. Fueron muy crueles conmigo. El video no dice nada en concreto; hablo por mí. No entiendo que me digan que están mal las predicciones, son cosas que pueden suceder o no. Esta catarata de gente duele. Le pido a la gente que espere; que solo pasaron tres meses del año. A fin de año me dicen qué pasó. La gente va a estar bien y la gente de acuario se va a poder ir de viaje, pero al margen de eso, ésto recién empieza. Tengo una visión optimista de la vida”, amplió la astróloga en su defensa.