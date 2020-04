—Sí que se puede. Gracias por tu observación, que sé que es la de muchos con buena onda, que destacan eso. Para serte bien frontal y honesto como siempre, simplemente es mi manera. Ese es mi tono, me es natural, lo vivo y lo siento así. No podría llevar esto adelante de otro modo porque me estaría corriendo de lo que soy yo, y no quiero. Lo que ven es lo que soy.