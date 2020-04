A diferencia de otras celebridades, tanto de la farándula local como internacional, la ex campeona del Bailando aseguró que no le resulta atractiva la app Tik Tok. “Intenté engancharme... pero me siento bastante boluda subiendo eso... No critico a los que lo hacen, pero en mi caso me siento que es más para los sub 20 -aclaró Fernández, de 29 años-. Quizás en otro momento le dé una chanche. Mi Tik Tok está en cuarentena”.