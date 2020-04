Más allá de la aclaración, el padre de los tres hijos mayores de Wanda, Maxi López, se mostró indignado en las redes y criticó la decisión de su ex mujer, asegurando que no cuidaba la salud de los niños: “Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia”, señaló el futbolista, sin mencionar a su ex mujer. Y agregó: "¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”.