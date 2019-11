Sorpresivo anuncio de Paula Chaves: “Tomé la decisión de no hacer teatro esta temporada”

“Quería contarles que tomé la decisión de no hacer teatro esta temporada. Lo vengo pensando hace un tiempo y no encontraba la forma de comunicárselos. Puede sonar raro a esta altura del año, pero fue una decisión muy pensaba en conjunto con Dabope, la productora que sigue confiando en mí y a la que tanto cariño le tengo”, expresa en su escrito la conductora de Bake Off Argentina.