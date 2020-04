“Esto nos tiene que poner en un lugar de decir: ‘¿Qué aprendo con esto?’, ‘¿qué me está pasando?’, ‘¿cómo estoy durmiendo?’. Yo estoy durmiendo re bien, no tengo miedo, siempre pienso que estoy lista para dar un paso a donde sea en cualquier momento, para no hablar de la palabra tan temida”, explicó.