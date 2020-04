“Admito que el aislamiento es una cosa espantosa, a mí de pronto me atacan unas ganas terribles de salir y yo no soy muy salidora, pero me dan ganas de salir a la calle, porque de pronto te sentís presa”, sostuvo Mirtha señalando la angustia que le genera la situación, aunque resaltó la responsabilidad de la sociedad al realizar el aislamiento requerido por el gobierno nacional: “Estoy sorprendida del grado de acatamiento que han tenido los argentinos, en cuanto al aislamiento. Doy fe, los edificios... las ventanas cerradas, menos a las nueve que salimos todos a aplaudir. Pero realmente cómo han aceptado esta sugerencia del gobierno”.