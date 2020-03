—Sí, desde siempre. Lo espiritual es como estar conectado con tu yo, y estar yo aquí, ahora, estoy con vos, te estoy mirando y me emociono mirándote los ojos. Te brillan. Y a mí también me brillan. Eso es para mí lo espiritual. Lo espiritual es mirar a un chico y mirarlo de frente, sentirlo, escucharlo, abrazarlo y potenciarlo. Y elegir qué proyecto quise hacer. Siempre elegí toda mi vida mis proyectos, nunca hice nada por encargo. Nunca. Yo no soy una productora de encargos, como la mayoría de las productoras. Hago lo que a mí me gusta y si no me gusta no lo hago o lo hago con otra gente que me dé lo que yo quiero, y no es en lo económico.