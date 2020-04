—Claro. Porque, aunque no llegaba al nivel de exigencia de la vieja AM, no por nada el slogan del programa es: “Estás en El Exprimidor, estás informado”. Es decir que, más allá de alguna distensión, siempre se le dio gran relevancia a la información, con movileros y columnistas. Así que me encanta este crossover. Porque, además, hoy muchísima gente nos escucha por streaming. O sea que todo se ha equiparado. Y aunque por suerte todavía están los que siguen prendiendo la radio o nos sintonizan en el auto, dónde por suerte se escucha muy bien porque es la vieja Radio Colonia y tiene buena potencia, también hay muchos oyentes que nos siguen desde un telefonito o una computadora. De todas formas, si bien yo me adapto, tampoco siento que está haciendo un programa muy distinto...