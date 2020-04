Más allá de mostrarse entera y fuerte, con la frente en alto para estar de pie frente a su hijo, hay momentos en el que se quiebra. Todo lo que la rodea no ayuda ni colabora. “Fede me dice siempre que soy una leona, pero por dentro no doy más. ¿Vos entendés que no puedo abrazar a mi hijo? ¿Sabés lo que significa no poder contener a tu hijo en un abrazo de madre, lleno de amor, de esperanza, de coraje? Es muy duro, es muy duro”, le relató la artista a Caras.