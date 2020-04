Visiblemente conmovida por la situación, Paola hizo referencia a la situación que viven sus seres queridos. “La realidad es durísima. En mi familia somos muy unidos y por suerte tomaron acción enseguida. Mis padres viven de la agricultura en el campo y dentro de todo se pusieron a resguardo. Pero mis hermanos que sí viven en la ciudad y tienen amigos que se mueren y ponen los cuerpos en la calle o en sus casas porque las ambulancias no vienen. Mi abuela es muy mayor también y una vecina murió y las autoridades tardaron una semana en retirar ese cuerpo. Mientras tanto todo eso está en el aire y nadie se hace cargo. Mi familia está encerrada como la mayoría, con mucho miedo porque sabemos que el país no está preparado para algo así. Es difícil porque no hay trabajo y no todos se pueden quedar encerrados. Si el gobierno no ayuda es imposible quedarse en casa. Mi familia la está pasando mal. Está todo muy difícil”, aseguró.