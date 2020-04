En diálogo con su nieta, el primer domingo que faltó a sus almuerzos, la diva aseguró: “Estoy en casa, estoy encerrada. Yo decidí ausentarme por un tiempo, por solidaridad y por mí misma, es una decisión personal. Leo los diarios bien a fondo, veo un poco de televisión, camino un poco dentro de la casa, hago gimnasia. Yo estoy bastante asustada te cuento, me asusta lo que está pasando, esta pandemia, es preocupante. Así que tenemos que cumplir lo que nos indican, no salir de la casa, todos los argentinos ya sabemos. Lavarnos las manos, poner alcohol en gel en todos lados donde podamos y calmarse, no entrar en pánico, que es lo peor que puede haber”.