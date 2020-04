Y, echando por tierra la versión de que el coronavirus llegó a los humanos a través de una sopa de murciélagos que alguien consumió en China, sentenció: "Es muy difícil creer que del otro lado del mundo, en el culo del mundo, un chino comió un arrollado primavera vencido. Yo no creo, me cuesta mucho, hace cinco mil años que comen bichos y no les pasa nada. ¿Justo ahora les pasó? ¿Y Marley? Comió todos los bichos y sigue vivo y está perfecto... No me entra en la cabeza. Por eso miro cada vez más ese material y digo que no puedo hacer nada yo, ni ninguno porque son potencias. Pero el ser humano, en general, piensa que no es posible, porque muere mucha gente. ¿No piensan en eso? Y no, no lo piensan, no les interesa. Les interesa el primer mundo y ver cómo uno puede hacer arrodillar al otro. Y te van a romper la economía como la están haciendo, van a romper los países como lo están rompiendo”.