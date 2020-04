“Se fueron en un auto de una casa a la otra…Por otro lado, obviamente, me daba miedo porque fueron a un departamento y con la gente que sube al ascensor, respira, estornuda ahí adentro, los botones que son manipulados por un montón de gente, todo eso me daba pánico. Pero bueno, las mandé con guantes, con barbijos, les pedí por favor que hasta que no estén adentro del departamento del papá no se los sacaran, que no toquen nada, picaporte, las paredes del ascensor, nada de nada hasta no estar adentro… Ni siquiera que toquen el timbre”, manifestó su preocupación.