Por otro lado, su madre, Cathy Fulop, “se trata de mostrar más tranquila”. “Es más fuerte para estas cosas. Mi papá no tiene filtro, me habla todos los días y me hace las mismas preguntas siempre, piensa que le miento. Lo que pasa es que al principio no le conté que tenía síntomas porque no quería preocuparlos sin poder darle respuestas de si me iban a hacer el test. Entonces, piensa que le miento siempre”, explicó Oriana Sabatini.