A raíz de las imágenes de su abuelo, Nico utilizó sus redes sociales para referirse al tema. “Me enfurece y me pone triste. Todo el que tenga un familiar mayor debe saber lo difícil que es hacérselos entender que no tienen que salir… En nuestro caso, hasta nos mienten. Por eso todo el tiempo estamos en contacto con ellos, mi hermano, mi mamá, que hacen las compras y se las dejan en la puerta. Yo los llamo todo el tiempo y, por ejemplo, nos habían dicho que no iban a ir al banco, pero nos mienten… Y en algunos casos se nos hace incontrolable. Son personas grandes que no entienden la gravedad de la situación. No habló con el cronista porque estaba ahí sin avisarnos”, fueron las palabras que Occhiato volcó en Instagram.