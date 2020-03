Esta no es la primera vez que el joven se refiere a ellos con un tono empático. Durante todo el 2019, con la llega de ellos a la tele, hizo público su agradecimiento a Marcelo Tinelli. “Yo te quiero agradecer, Marcelo, porque desde que les abriste las puertas de tu programa sus vidas cambiaron. Te juro que esta exposición los hizo distinto. Mi abuela me lo dijo, me agradeció y me dijo que les devolví 10 años de vida con todo esto. Es una locura, pero ellos están feliz y yo estoy feliz”, había dicho en unas de las emisiones de ShowMatch.